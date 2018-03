Inter-Napoli, Chiriches in gruppo: il difensore verso la convocazione

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione tecnica e di seguito lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina in famiglia a campo grande.



Domani allenamento ancora di pomeriggio. La novità è rappesentata dal ritorno in gruppo del rumeno Chiriches che si è ripreso dall'infortunio muscolare accusato alla vigilia del match di inizio febbraio contro la Lazio e va verso la convocazione domenica sera al Meazza nel match con l'Inter.

