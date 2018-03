Allenamento differenziato per Chiriches: domani si decide sulla convocazione

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Allenamento differenziato per Chriches: domani dopo la rifinitura si deciderà sulla convocazione del difensore rumeno per la trasferta di domenica sera al Meazza contro l'Inter. La squadra ha svolto una parte atletica in avvio, di seguito partitina a campo ridotto e lavoro tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni su calcio da fermo.

