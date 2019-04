Chiriches, niente Genoa: è nato Matias e il Napoli gli fa gli auguri

Fiocco azzurro in casa Napoli. Vlad Chiriches festeggia l'arrivo del secondo figlio maschio. «Chiriches è di nuovo papà. È nato Matias, secondogenito del difensore azzurro» annuncia il sito ufficiale del club azzurro, che poi certifica anche l'assenza del difensore per il match serale. «Chiriches non sarà del match di stasera contro il Genoa per stare al fianco della moglie. A Vlad e alla signora Sabrina vanno gli auguri di tutta la SSC Napoli». Due anni fa l'arrivo di Marc, primo figlio della coppia.



