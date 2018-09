Il difensore del Napoli Vlad Chiriches, che era uscito nel match Romania-Montenegro per un infortunio al ginocchio, è stato operato stamattina a Villa Stuart dal professor Mariani. Il difensore azzurro è stato accompagnato dal responsabile dello staff medico del Napoli, Alfonso De Nicola.

Gli esami avevano confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Chiriches è stato operato nel primo pomeriggio. L'intervento è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dallo stesso dottor Mariani. Chiriches è stato assistito anche dal dottor De Nicola. Il difensore azzurro resterà un paio di giorni in clinica e poi ricomincerà subito il percorso di riabilitazione.

Un percorso che il Napoli conosce bene visto che negli ultimi due anni lo hanno già affrontato Milik e Ghoulam. Chiriches sarà out per sei-otto mesi dopo l'infortunio subito venerdì sera al 31' del match di Nations League Romania-Montenegro, quando in un cambio di direzione si era accasciato a terra dolorante. Ancelotti dovrà quindi fare a meno di un rincalzo importante, il primo ricambio per la coppia titolare di centrali Albiol-Koulibaly: per ora il Napoli non sembra orientato a guardare al mercato degli svincolati, ma andrà avanti con Maksimovic come prima alternativa e, in subordine, il giovane Luperto, che il tecnico azzurro ha conosciuto in ritiro e ha voluto trattenere, evitando che andasse via in prestito.

