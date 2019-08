Napoli, Chiriches verso l'addio: «Voglio una squadra per giocare»

Con il mercato italiano che sta per chiudersi prende sempre più corpo la possibile cessione di Vlad Chiriches. Il centrale romeno, rientrato lo scorso luglio dall'ennesimo infortunio alla spalla, si è messo a completa disposizione di Carlo Ancelotti ma anche quest'anno partirà dietro nelle gerarchie della difesa azzurra che ha perso Albiol ma ha anche trovato Manolas.



«Voglio una squadra in cui giocare con continuità», queste le parole che il difensore rumeno avrebbe comunicato al club azzurro nei giorni scorsi, come riportato dal portale Libertatea in Romania. Il 29enne difensore ha giocato solo 6 gare tra la rottura del legamento del ginocchio nella prima parte di stagione e l'infortunio alla spalla del finale e avrebbe scelto di andare al Sassuolo: tra i neroverdi ed il Napoli una distanza di 2 milioni di euro per completare l'affare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA