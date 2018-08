Chiriches in campo con la Samp? Contra rivela promessa di Ancelotti

Si sono conosciuti a Milano, nella sua esperienza da calciatore con la maglia rossonera (stagione 2001-02 ndr), ma oggi Cosmin Contra ha scelto di seguire la via di un suo vecchio maestro come Carlo Ancelotti. Mentre l'ex allenatore di Milan e Real Madrid ha cominciato la sua nuova esperienza a Napoli, l'ex calciatore è oggi Ct della Romania ed entrambi possono contare sull'esperienza di Vlad Chiriches. «Spero che la prossima settimana possa giocare, questa è stata la promessa di Ancelotti», ha detto Contra nelle parole alla stampa riportate da Gazeta Sporturilor.



«So che se la squadra va bene ed è difficile mantenere promesse come questa», ha continuato il Ct. «Ma so ache di poter contare si di lui. Ho parlato con Carlo e mi ha detto che era pronto. Non ha giocato nelle ultime due settimane, ma questo non significa che non sia già disponibile e a disposizione visto che abbiamo grossi problemi in quella zona del campo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA