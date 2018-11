Christian Hamsik come il papà: ​«La maglia 17? Una sua scelta»

Ospite per un pomeriggio dell'A.s.d. Sport&Fun, sui campi del centro sportivo Jepson, il capitano del Napoli Marek Hamsik si è concesso alle telecamere dell'evento. «Mi piace l’organizzazione che c’è qui, è bello ed importante che i bambini possano confrontarsi già a questa età. È importante per loro. Devono allenarsi, giocare partite e questa organizzazione permette loro di crescere».



Tra i bambini in campo che si divertono sognando di diventare grandi calciatori c'è anche christian, primogenito del calciatore slovacco che si fa già apprezzare per le sue qualità. Il piccolo Hamsik indossa la maglia numero 17, proprio come papà Marek. «Il numero l’ha scelto lui, non l’ho costretto», ha risposto con un sorriso il capitano azzurro. «Ma sicuramente mi fa piacere se veste il 17 come me».





