Ciciretti, una cena per il futuro Ma sul Napoli non si sbottona

di Gennaro Arpaia

Protagonista delle ultime ore di mercato azzurro è Amato Ciciretti, il fantasista scuola Roma che è molto apprezzato dal Napoli. Ieri era stato direttamente Oreste Vigorito, presidente del Benevento, a certificare l'interesse degli azzurri per il calciatore, ma Giuntoli prepara l'affare per la prossima primavera, quando Ciciretti vedrà concludersi il contratto coi sanniti e potrà quindi approdare a Napoli a costo zero.



Nel frattempo l'entourage del calciatore lavora per il futuro. Ieri il calciatore ha pubblicato una foto che lo ritrae a cena con lo staff, tra cui l'agente Pisacane. «Dinner with my big agent» scrive Ciciretti che, intercettato da alcuni tifosi nel locale, ha preferito non sbilanciarsi sul suo probabile approdo in azzurro.





