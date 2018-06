Ciciretti ha tanta voglia di Napoli: «Fino a gennaio sta con Ancelotti»

di Delia Paciello

Amato Ciciretti ha voglia di Napoli. Dopo la breve esperienza al Parma, dove è arrivato a stagione in corso in prestito dal Benevento, l’attaccante è ora pronto a giocarsi le sue carte in azzurro, dove vuol dare prova della suo valore, magari cercando di convincere Carlo Ancelotti. Determinato, ha già le idee chiare come fa sapere il suo agente Vincenzo Pisacane: «La sua idea è quella di giocarsi le sue chance nel Napoli, almeno fino a gennaio. Poi, nel caso, potrebbe anche partire in prestito».



La chiara speranza dunque del giocatore è quella di restare alla corte del nuovo allenatore azzurro cercando di rendersi utile con la sua velocità palla al piede e con le sue doti tecniche. Vuole a tutti i costi avere la possibilità di dimostrare prima di valutare una nuova partenza. «Parma è una piazza più che gradita – fa sapere il procuratore a Parmalive - r lui stesso ha sempre affermato di essersi trovato benissimo». Ma non sarebbe l’unica strada aperta per il futuro: «C'è da dire, comunque, che è un giocatore che ha molto mercato: tante squadre me l'hanno chiesto. Valuteremo in futuro dopo aver capito le intenzioni del Napoli».

