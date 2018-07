Ciciretti in prestito? L'agente: «Vuole convincere Ancelotti»

Uno dei volti nuovi di questa estate porta il nome di Amato Ciciretti. L'ex Benevento, gli ultimi sei mesi al Parma, è arrivato ufficialmente in azzurro oggi e partirà con la squadra alla volta di Dimaro nelle prossime ore. Probabile che alla fine il prodotto di scuola Roma finisca in prestito in Serie A almeno per una stagione, ma il suo agente Vincenzo Pisacane non dà per scontata la partenza.



«Il Napoli non vuole dare via Ciciretti per il momento, nei prossimi giorni capiremo meglio cosa vuole fare la società con lui», ha detto ai microfoni di Radio Crc. «È arrivato molto carico per questo ritiro, si è allenato tantissimo e vuole far capire ad Ancelotti di voler entrare a far parte della rosa. Il mister riesce ad unire il gruppo come nessuno al mondo. Tutti hanno una possibilità con lui, tutti hanno una chance»

