Ciciretti pronto a vestirsi d’azzurro: «Vuole il salto di qualità a Napoli»

Nelle prime sette gare con il Parma, la squadra che ha raggiunto a gennaio scorso, Amato Ciciretti non è riuscito a lasciare il segno. Solo due apparizioni e nessun gol, per un calciatore che lo scorso settembre si era presentato in Serie A in maglia Benevento come uno dei migliori prospetti pronti ad imporsi in massima serie. Qualcosa, però, non è andato come previsto e il ritorno in B servirà a ripartire più forte il prossimo anno.



Un anno che potrebbe vederlo indossare la maglia azzurra del Napoli. «Vuole giocarsi le sue chances, ha capito gli errori fatti in passato ed ora è pronto al salto di qualità in azzurro», ha detto a Radio Crc il suo agente Vincenzo Pisacane. Giuntoli è pronto a scommettere su di lui in estate, ma al Ds azzurro piace anche Danilo D’Ambrosio, prossimo avversario con l’Inter e tra gli assistiti di Pisacane. «Danilo piace a Giuntoli, ma per l’Inter è un calciatore incedibile», ha confermato l’agente.

