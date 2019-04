Sané vuole lasciare il City, pronta una maxiofferta del Bayern

Leroy Sané, clase 1996, esterno d'attacco del Manchester City della Nazionale tedesca, rischia di diventare un vero affare nel prossimo calciomercato. Il giocatore tedesco non riesce a trovare spazio nell'undici titolare di Pep Guardiola, anche per l'alto rendimento di Sterling, dunque avrebbe manifestato l'idea di lasciare i 'Citizens'. Il Bayern Monaco sarebbe pronto a lanciare l'assalto al giocatore, con una maxiofferta, in modo da giocare in anticipo sulle potenziali concorrenti: Sané ha un contratto con il Manchester City che scadrà nel 2021 e una valutazione che si aggira intorno ai 100 milioni.

