«Napoli più vicino alla Juventus, De Laurentiis ha dato continuità»

Pino Taormina «Credo che ancora per un po' di anni Juventus e Napoli saranno davanti a tutti in Italia. Con l'Inter di Conte che potrà avvicinarsi». Claudio Ranieri è al monastero di San Giovanni, a Cava de' Tirreni, per ritirare il premio Piero Santin, alla sua I edizione (tra i premiati anche Emilio De Leo, tattico di Mihajlovic). Il tecnico di Testaccio si prepara a una nuova avventura (ci sono contatti con la Fiorentina per il clamoroso ritorno in viola), dispiaciuto per l'addio alla Roma ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO