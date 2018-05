Clementino capo ultrà azzurro: il rapper in Curva per il suo Napoli

di Gennaro Arpaia

Napoli-Crotone è l’ultimo appuntamento stagionale degli azzurri, la gara con cui la squadra di Sarri saluta lo spettacolare pubblico del San Paolo, anche oggi pieno per ringraziare i propri beniamini. Sugli spalti, però, non solo semplici sostenitori, ma un tifoso d’eccezione.



Per Clementino, infatti, si sono aperte le porte della Curva B. Il rapper napoletano, tifoso appassionato dei colori azzurri e protagonista anche dell’ultimo documentario del club sul rapporto tra la squadra e la città, ha vissuto una gara particolare, raggiungendo i capi ultrà del settore più popolare e gestendo il tifo dei napoletani.





