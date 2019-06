Collovati: «Manolas-Koulibaly la super coppia per la difesa»

di Roberto Ventre

Forte di testa, bravo nell'impostazione, tignoso al punto giusto: Fulvio Collovati, ex difensore campione del Mondo nel 1982 in Spagna, promuove in pieno la coppia centrale Manolas-Koulibaly. «Manolas è sicuramente l'acquisto giusto per il Napoli. Con Koulibaly forma la migliore coppia centrale difensiva del campionato».

Perché?

«Per rendimento e capacità difensiva: l'innesto di Manolas un è un ottimo tassello per la stagione del Napoli che potrà diventare sorprendente».

Più forti anche dei difensori della Juve?

«Bonucci e Chiellini hanno qualche annetto in più e la stagione di Giorgio è stata caratterizzata da qualche infortunio. De Light che viene dato ormai già della Juve è un talento di ottima potenzialità ma ha vent'anni, un ragazzo che si avvicina per la prima volta al campionato italiano».

E la coppia centrale dell'Inter?

«La metto subito dopo Koulibaly-Manolas. Skriniar e De Vrij conoscono già bene il nostro campionato e questo è un punto di base importante e assicurano velocità e affidabilità difensiva: un'ottima coppia».





