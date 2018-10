Colpo allo store Napoli di Nocera: rubata maglie e gadget 50mila euro

di Nicola Sorrentino

NOCERA INFERIORE - Furto allo store Kaidos in via Atzori, a Nocera Inferiore. Una banda di ladri ha portato via merce per oltre 50mila euro. Il colpo è avvenuto la scorsa notte, per mano di ignoti, a danno del centro che fa anche da rivendita ufficiale per i biglietti distribuiti dalla società calcio Napoli. I ladri avrebbero approfittato della chiusura dei locali vicini, tra i quali un pub, per fare ingresso nello store.



La zona, via Atzori, era deserta in quelle ore, essendo una strada veloce di passaggio per soli mezzi di circolazione. A questo, si aggiunge che ieri sera proprio la squadra del Napoli, era impegnata nel match di Champions League contro il Liverpool. Erano da poco trascorse le 22. La banda sarebbe entrata da un palazzo confinante, riuscendo poi a oscurare i sistemi di videosorveglianza, collegati a un antifurto gestito da un istituto di vigilanza. Una volta dentro, è stata fatta razzia di magliette e pantaloncini del Napoli, per adulti e bambini, oltre a diversi gadget con il marchio della squadra azzurra. Il danno corrisponde a circa 50mila euro, unito a ulteriori 9mila euro, frutto dell'incasso, di tre giorni, dei biglietti per la prossima partita del Napoli, contro il Sassuolo.



I titolari dell'attività hanno sporto denuncia questo pomeriggio, presso il reparto territoriale carabinieri di Nocera Inferiore, che ha avviato le indagini. Il colpo sarebbe stato commesso da professionisti, viste le modalità adoperate per razziare completini e soldi in contanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA