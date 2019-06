Azzurri, grandi ex e avversari: il calcio fa gli auguri ad Ancelotti

60 anni oggi, da festeggiare però lontano dall'Italia, in quel Canada che, per amore e per scelta, è diventata ormai seconda casa. Carlo Ancelotti, però, da quest'altro lato dell'oceano, è tanto amato e tutto il mondo del calcio ha voluto dedicare un pensiero all'ex allenatore di Milan e Real Madrid, attuale condottiero azzurro. Proprio gli azzurri sono stati i primi ad inaugurare la giornata di auguri: il Napoli si è fatto sentire sui social così come il capitano del club, Lorenzo Insigne, che su Instagram non ha fatto mancare un pensiero per il suo allenatore.

«Tanti auguri mister Ancelotti per questo importante traguardo della vita». Queste le parole di augurio del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che non ha voluto risparmiare un messaggio. «Mi fa piacere che Ancelotti viva questo momento nella nostra città da allenatore del Napoli e da innamorato di Napoli considerando che gli ho sempre sentito esprimere parole lusinghiere per la città. Questo rende ancora più forte il suo legame con Napoli e non solo con la squadra». Insieme a lui anche il Governatore della Campania De Luca. «Auguri ad Ancelotti, un grande uomo e un grande allenatore, che oggi compie 60 anni, auguri per una nuova stagione ricca di soddisfazioni e di successi insieme alla squadra del Napoli».Ma le 60 candeline di Carletto non sono un affare tutto napoletano. La vita da girovago del pallone di Ancelotti ha portato auguri da tutto il mondo. Crespo e Maldini non hanno fatto mancare i loro messaggi all'allenatore, Ezequiel Lavezzi - ex Napoli ed ex calciatore di Ancelotti al Psg - gli ha fatto gli auguri dalla Cina. E poi gli avversari. Da Gigi Buffon ad Antonio Conte, che lo ritroverà da avversario in Serie A il prossimo anno. «Spero tu stia festeggiando in famiglia questo giorno, Hai vinto tanto e ti auguro di farlo ancora perché lo meriti. Spero di rivederti presto», il messaggio del neo nerazzurro.Ma gli auguri più dolci di tutti sono quelli che arrivano direttamente dal cuore di Katia, la figlia di Carletto che con lui condivide oggi anche Napoli. «“E così, sempre di più, somiglio a te Nei tuoi sorrisi e nelle lacrime. Ho imparato il tuo coraggio E ho imparato ad amare e credere nella vita rischiando tutta me, e ho diviso questo viaggio con te..” Auguri papà», il messaggio su Instagram di Lady Ancelotti.

