59 candeline soffiate tutte insieme. Carlo Ancelotti le ha spente nella serata di ieri a Vancouver dove ha festeggiato con la famiglia e gli amici canadesi. Oggi, poi, sono arrivati anche i ringraziamenti via social ai tanti messaggi di auguri ricevuti nella giornata di ieri. «È stata una giornata molto speciale con la mia famiglia. Grazie a tutti per gli auguri».



Yesterday was a special day with my family. Thank you for the kind birthday wishes. pic.twitter.com/3sELBaFw07