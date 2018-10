Maradona festeggia 58 anni, gli auguri del Napoli e di Insigne

Cinquantotto anni oggi, tanti passati a vestire la maglia azzurra di quel Napoli che mai nessuno scorderà. Il filo che lega Maradona e la città non si è mai spezzato e, come ogni anno, nel giorno del suo compleanno tutto il popolo napoletano continua a ricordarlo come fosse andato via solo pochi mesi fa. «Happy birthday Diego» il messaggio arrivato nelle scorse ore dall'account ufficiale del club.



Ma un ricordo ancor più speciale è arrivato anche da Lorenzo Insigne. Il napoletano, che sembra averne raccolto l'eredità, almeno per affetto, a tanti anni di distanza, ha postato poche ore fa sui social una foto che li ritrae insieme con un diretto «Tanti auguri Diego!».Emozionante anche il post di Diego Jr che ha ritrovato l'affetto dell'ex Pibe de Oro dopo tanti anni di incomprensioni: «È difficile non esserti accanto oggi, non vederti giocare con mio figlio. Ci vediamo presto».

