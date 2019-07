Ounas e Ghoulam festeggiano, rabbia Koulibaly: «Orgogliosi di noi»

Una notte magica per Adam Ounas e l'Algeria che battono 1-0 il Senegal e vincono la Coppa d'Africa. L'esterno d'attacco del Napoli si è fatto immortalare sui social con la medaglia e la coppa negli spogliatoi, con tutta la squadra algerina a fare festa.



A festeggiare a distanza da Dimaro anche Faouzi Ghoulam. «Orgoglioso del vostro viaggio, avete giocato con coraggio, passione e soprattutto con il cuore», ha scritto il terzino azzurro direttamente dal Trentino. «Una vittoria meritata, avete dimostrato che con il cuore nulla è impossibile per un algerino. Viva l'Algeria!»A masticare amaro c'è invece l'altro azzurro Kalidou Koulibaly. Il centrale azzurro si era fatto squalificare in semifinale e ha dovuto guardare dalla tribuna la sconfitta dei suoi connazionali in finale. «Noi siamo i leoni di Teranga, tristi ma orgogliosi di quello che siamo, del nostro popolo e di quello che abbiamo fatto», ha scritto sui social Kalidou.

