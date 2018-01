Coppa Italia, Napoli ko: l'Atalanta torna bestia nera e va in semifinale

di Roberto Ventre

Il Napoli è fuori dalla coppa Italia: passa l'Atalanta che vince 2-1 al San Paolo e va in semifinale. Sarri opera sette cambi e le seconde linee non si dimostrano all'altezza dei titolari. La squadra azzurra infatti è decisamente meno brillante contro la formazione di Gasperini che invece è tignosa e tonica in fase difensiva. In porta c'è Sepe, in difesa giocano Rui e Chriches, a centrocampo Rog e Diawara e in attacco Ounas e Zielinski. Grande attesa soprattutto per l'attaccante franco-algerino che però non incide. L'equilibrio si spezza con il gol di Castagne che sfrutta al meglio uno scivolone di Mario Rui. Sotto di un gol il Napoli perde sicurezze e non cambia l'inerzia del match nonostante gli ingressi di Mertens, Insigne e Allan. L'Atalanta raddoppia con Gomez che sfrutta un errore di Chiriches. Inutile il gol nel finale di Mertens che interrompe il digiuno.



Napoli-Atalanta 1-2



Napoli (4-3-3): Sepe; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Rui; Rog, Diawara, Hamsik (10' st Insigne); Ounas (26' st Allan), Callejon (10' st Mertens), Zielinski. In panchina: Rafael, Reina, Jorginho, Maggio, Scarf, Leandrinho, Maksimovic, Albiol, Tonelli. All.: Sarri.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Palomino; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Cristante (30' st Ilicic); Cornelius (35' st Petagna), Gomez (44' st Haas). In panchina: Gollini, Rossi, Masiello, Orsolini, Vido, Mancini, Hateboer, Spinazzola, Schmidt. All.: Gasperini.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Reti: 5' st Castagne, 35' st Gomez, 40' st Mertens

Note: Spettatori 25mila circa. Ammoniti: Freuler, Koulibaly, Rog, Caldara. Recupero: 0; 3.



RILEGGI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA