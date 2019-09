Coppa Primavera, Napoli a fatica col Cosenza: 2-1 ai supplementari

La Coppa Italia Primavera del Napoli si apre nel migliore dei modi, ma per raggiungere la vittoria contro il Cosenza, gli azzurrini di Baronio hanno dovuto faticare tanto e l'hanno spuntata solo nel finale. Calabresi subito avanti nel primo tempo, il gol di Licciardiello al 17° sorprende tutti, soprattutto il portiere napoletano Daniele scavalcato nel modo più beffardo. La risposta azzurra arriva, ma è solo nella ripresa che la squadra di Baronio acciuffa il pari.



Passano tre minuti del secondo tempo e dal dischetto del rigore è direttamente Vrikkis a portare il punteggio in parità. Le squadre provano ad aggiudicarsi il passaggio del turno, ma vanno ai supplementari. La zampata giusta, per fortuna di Baronio, è quella di Ciro Palmieri, attaccanto azzurro subentrato e servito splendidamente da Sgarbi per il 2-1 finale che porta gli azzurrini al secondo turno di Coppa.

