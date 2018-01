Coppa Italia, c'è l'Atalanta sulla strada del Napoli stasera al San Paolo. La squadra di Sarri insegue un posto in semifinale, dove sono già approdate Lazio e Milan. Il quarto posto in palio se lo aggiudicherà la vincente del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il tecnico si affida a un robusto turn over, con Ounas che prenderà il posto di Mertens al centro dell'attacco. Questa la formazione che scenderà in campo alle 20.45: Sepe; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Rog, Diawara, Hamsik; Callejon, Ounas, Zielinski.



