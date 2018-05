di ​Marilicia Salvia

Ma è normale quello che abbiamo visto ieri? È logico che il presidente di una squadra di calcio debba correre sotto la pioggia battente, e attraversare il campo fin sotto la curva, per placare i propri sostenitori infuriati non per una qualunque azione di gioco - che pure sarebbe già troppo - ma per ragioni inconsulte, irrazionali, anzi ignoranti? È ancora sport quello che richiama sugli spalti una folla disinteressata alle giocate, ai gesti atletici, all’impresa dei propri beniamini, ed è invece vogliosa solo di sfogare istinti insultando gli avversari, anzi peggio: la città degli avversari? Non è normale certo, e non è logico. Ma soprattutto non è accettabile.



Ed è avvilente che si sia dovuti arrivare alla fine del campionato, a una partita che non serviva più a niente se non a confermare un secondo posto che - dal punto di vista sportivo - grida vendetta, perché il tema dell’odio razziale che perseguita il Napoli ad ogni sua gara in trasferta divenisse tema non soltanto per stampa e tifoseria azzurra ma per l’intero mondo del calcio italiano. Odio razziale, sì. Non folclore, non dileggio. Disprezzo. Cori che inneggiano al Vesuvio che ci deve lavare tutti, parole violente, insulti irripetibili. Quegli insulti che, all’arrivo del bus dei nostri calciatori a Torino per la partita contro la Juventus, spinse Sarri al famoso gesto del dito alzato: gesto che, inevitabilmente, i salotti buoni del pallone televisivo condannarono con disgusto. «Se attaccano il mio popolo, io reagisco», spiegò allora il mister. Che ieri a Marassi è stato più svelto degli altri a capire che la misura era colma. E ha chiesto l’intervento dell’arbitro già nel primo tempo, protestando vistosamente con il quarto uomo a bordo campo. Poi è successo quello che tutti hanno visto: Milik che segna, i tifosi (?) sampdoriani che scandiscono i loro cori vergognosi a voce sempre più alta, e la decisione dell’arbitro - finalmente - di fermare il gioco.



