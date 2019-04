Crac Napoli, ma per i bookmakers passare il turno è ancora possibile

Napoli in confusione nell'andata dei quarti di finale dell'Europa League: all'Emirates Stadium finisce 2-0 per l'Arsenal ma il passivo sarebbe potuto essere decisamente più pesante se Meret non avesse fatto gli straordinari nella ripresa.



Dopo il ko di ieri sera gli analisti Snai hanno letteralmente ribaltato le quote sul passaggio del turno, lasciando però la porta aperta per una rimonta al San Paolo. Il Napoli, riporta Agipronews, è balzato da 1,65 a 3,75, i Gunners sono invece scesi da 2,15 a 1,25.



La situazione della squadra di Ancelotti si complica anche nelle scommesse sulla vincente del trofeo, dove gli azzurri, da secondi favoriti, sono scivolati a quota 8,00, in quarta posizione. Davanti a tutti, a 2,65, resta il Chelsea che ieri ha vinto a Praga contro lo Slavia, poi l'Arsenal a 4,25 e il Valencia, a 5,25 dopo la convincente prova (1-3) in trasferta contro il Villarreal.



