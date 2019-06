Dalla Cremonese al Marsiglia, ecco le amichevoli estive del Napoli

Nella giornata di oggi sono arrivate le ufficialità relative ad altri due impegni estivi per il Napoli. Si arricchisce, infatti, il quadro della amichevoli degli azzurri. Dopo che erano state già annunciate quella con il Benevento a Dimaro e quelle con il Barcellona negli States (che però ancora devono essere ufficializzate), il club azzurro ha svelato i nomi di altre due avversarie: Cremonese (a Dimaro) e Marsiglia (in Costa Azzurra).

Ecco il quadro comlpeto:



- 13/07 Dimaro: vs Benevento - 19/07 Dimaro: da definire - 24/07 Dimaro: vs Cremonese - 28/07 Edimburgo: vs Liverpool - 04/08 Marsiglia: vs Marsiglia - 07/08 Miami: vs Barcellona* - 11/08 Michigan: vs Barcellona*



*da ufficializzare

