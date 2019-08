Come cresce il valore del Napoli: è la big migliore rispetto al 2018

Da 489 milioni a 620. In pratica, un incremento del 26% rispetto ad un anno fa. Il Napoli di Carlo Ancelotti si appresta a vivere una stagione da protagonista e lo farà con al seguito la squadra più costosa della storia del club. Mertens e compagni sono secondi in Serie A come valore di rosa complessiva soltanto alla Juventus, ovviamente prima, con un valore di 869 milioni di euro. Il Napoli - secondo i dati Transfermarkt - è tra le big la squadra che ha saputo mettere insieme l'incremento di valore più alto rispetto ad un anno fa.





