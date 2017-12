L'ultimo miracolo di Hamsik: il 17 diventa numero della fortuna

di Anna Trieste

Allora, la premessa è fondamentale: Maradona è Dio, non si discute, quello che ha fatto lui a Napoli e più in generale nel mondo e nella storia del calcio non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello che ha fatto qualsiasi altro essere umano corruttibile e mortale apparso dopo di lui sui campi di calcio delle terre emerse e sommerse. E tuttavia, per mero dovere di cronaca e puro amor di verità, va rilevato in questa sede che c'è una persona a Napoli che negli ultimi tempi si sta rivelando in grado di dispensare in città (e non solo) grandissimi prodigi e in alcuni casi dei veri e propri miracoli.



Stiamo parlando di Marek Hamsik, lui, il capitano ritrovato, colui che ieri, con la complicità di Allan in un'inedita versione pappaccella nell'insalata di rinforzo e cioè inamovibile e indistruttibile, con un gol preziosissimo ha regalato a Napoli e al Napoli la vittoria sul campo infido del Crotone, il primato solitario in classifica e il cosiddetto scudettino d'inverno. Ora. Dopo il record di gol di Maradona superato, già tutto questo dovrebbe di per sé essere salutato da tutti, anche dai più scettici, come un vero e proprio evento eccezionale visto che Napoli per antonomasia è il paese d'o sole e d'o mare e laurearsi in qualcosa che ha a che fare con l'inverno è un po' come vedere Enzo Coccia della pizzeria La Notizia che vince il primo premio per la miglior polenta e osei d'Italia.



Come se non bastasse, però, ad aumentare l'aura invero miracolosa dei portenti di Marek, che con Maradona condivide le prime tre lettere del cognome e nel nome contiene in nuce l'elemento marittimo, va segnalata la modalità con cui Marek ha realizzato ieri l'impresa. Nell'ultima partita del duemiladiciassette, indossando la maglia celebrativa col numero del miglior marcatore di sempre del Napoli (e cioè il suo proprio medesimo, il diciassette), Hamsik ha messo a segno il suo centodiciassettesimo gol al diciassettesimo minuto del primo tempo. Diciassette, diciassette, diciassette. Come il suo numero di maglia e quello impresso ieri sera dalla società per celebrarlo su tutte le maglie dei compagni di squadra. Insomma, Marek è riuscito in un'impresa eccezionale: far diventare a Napoli il diciassette un numero fortunato. Un numero magico, bellissimo, foriero di grandi imprese e soddisfazioni. Un numero che tutti vogliono portare e tatuarsi addosso. Ok, non è proprio come uno scudetto e però vi pare poco nella patria dei corni e della scaramanzia? Anche questa è rivoluzione, uagliù!

