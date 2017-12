Mertens, è ora di rompere il digiuno: il gol medicina per tornare bomber

di Bruno Majorano

Le streghe che il 29 ottobre si preparavano a popolare la notte di Halloween andranno scacciate quanto prima. Da allora, infatti, Dries Mertens ha perso quel feeling con il gol che nella stagione scorsa lo aveva fatto diventare il bomber numero uno nel Napoli di Maurizio Sarri. Il 29 ottobre scorso, infatti, è l'ultimo giorno in cui il nome del belga è apparso scritto nel tabellino di una gara di campionato degli azzurri. Sembra un'era geologica per uno che ha chiuso la stagione calcistica 2016-17 con un totale di 34 gol fatti in 46 presenze tra campionato, Champions e Coppa Italia. Numeri da capogiro per Mertens che ad agosto del 2016 era l'alternativa - sì avete letto bene, non era neanche titolare - a Insigne per il ruolo di esterno e che alla fine della stagione è poi stato l'attaccante principe per nel tridente del Napoli. Eppure oggi il belga si è inceppato. Zero gol in campionato nelle ultime 7 giornate. Un digiuno che preoccupa un po' tutti, tranne Sarri che proprio dopo la partita contro la Sampdoria si è detto sereno. «L'ho visto bene, la sua condizione sta migliorando», ha dichiarato senza particolare cruccio. Per l'allenatore toscano, infatti, Mertens è insostituibile e non a caso dopo l'infortunio di Milik gli ha fatto saltare solo la partita di coppa Italia contro l'Udinese, quando poi lo ha inserito a metà ripresa.



Le streghe, allora, andranno scacciate quanto prima. A partire da oggi, quando magari con un suo gol potrebbe essere Mertens a consegnare al Napoli il titolo di campione d'inverno. Da quel 29 ottobre ha trovato la via della porta in una sola occasione, il 3-0 di Champions contro lo Shakhtar nella notte del San Paolo dello scorso 21 novembre. Ma in campionato il cannibale non azzanna più. Attenzione, però, perché se pure non segna, Mertens è stato prezioso in fase di costruzione. In queste sette lunghissime giornate di inappetenza sotto rete, infatti, il belga ha confezionato la bellezza di 5 assist (due nell'ultima gara del Napoli contro la Sampdoria). Passaggi decisivi ai quali si deve aggiungere anche quello che ha consegnato a Insigne il pallone decisivo per realizzare il gol del passaggio del turno in Coppa Italia contro l'Udinese. Un elemento in più per rendere l'idea della sua importanza in questa squadra. Non è un caso se Sarri lo ritenga un insostituibile, non soltanto per il fatto che dopo l'infortunio di Milik è rimasto l'unico attaccante di ruolo in rosa. Mertens, con Callejon e Allan, infatti, è l'unico ad essere stato impiegato per almeno un minuto in tutte e 27 le gare disputate dal Napoli. Sempre titolare, salvo in 3 occasioni quando è partito dalla panchina per poi entrare nell'ultima mezzora.



