Crotone-Napoli, lo sprone dei tifosi: «Chiudiamo l'anno in bellezza»

di Oscar De Simone

Ultima partita dell’anno per il Napoli che tra poche ore scenderà in campo contro i Crotone. Gli uomini di Sarri chiuderanno così una stagione ricca di entusiasmo, di alti e bassi ma certamente esaltante. Dopo questo match gli azzurri potrebbero diventare campioni d’inverno e questa idea già sembra esaltare i tifosi.



«Oggi sarà importante vedere come si comporterà il Napoli» dichiarano in strada, «anche se con il Crotone non ci dovrebbero essere grandi problemi. La partita di oggi certamente non è scontata, ma non è difficile da vincere. Abbiamo la possibilità di chiudere con il “botto” e campioni d’inverno. Questo significherebbe mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale che a questo punto resta il nostro obiettivo primario. Siamo sicuri che oggi assisteremo ad una grande prestazione perché i ragazzi ormai sembrano essere sempre più consci delle loro potenzialità. Forza azzurri e speriamo che questi ultimi tre punti possano essere beneauguranti per un anno che potrebbe passare alla storia».

