Cuadrado «spinge» James al Napoli: «Per lui l'Italia è il top»

L'esterno offensivo della Colombia e della Juventus Juan Cuadrado ha consigliato al suo compagno di nazionale James Rodriguez di venire a giocare in Italia. Il fantasista è seguito dal Napoli ma il suo futuro non è ancora chiaro dopo aver concluso un prestito biennale al Bayern Monaco a maggio. Il suo contratto con il Real Madrid scade nel giugno del 2021, e i blancos stanno cercando un trasferimento definitivo questa estate. «Per James, l'Italia sarebbe fantastica, ogni squadra sarebbe molto felice di avere un giocatore come lui», ha detto Cuadrado durante un evento con uno sponsor. «Conosciamo tutti il ​​grande giocatore che è, sarebbe una mossa molto buona per lui perché gli permetterebbe di crescere tatticamente». Cuadrado, che è ad un anno dalla scadenza del contatto con la Juventus, ha detto che spera di rimanere con i campioni della Serie A italiana. «Mi sento felice alla Juve, la mia famiglia è contenta e i nostri pensieri sono di rimanere a Torino», ha detto il 31enne. «È una città fantastica che ci ha fatto sentire i benvenuti».

