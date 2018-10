Psg-Napoli, biglietti in vendita da domani: costeranno 75euro

Per la gara Psg-Napoli, valida per il il giorne di Champions in programma il prossimo 24 ottobre a Parigi alle ore 21.00, in ottemperanza alle disposizioni della questura di Napoli, il Napoli comunica che dalle ore 10.00 di domani e fino alle ore 17.00 di venerdì e comunque fino ad esaurimento dei posti, sara’ disponibile la prenotazione di un voucher mediante l’acquisto on line dal sito internet www.listicket.com in collaborazione con Listicket Gruppo Ticketone.



Il prezzo del biglietto, spettante al Psg, è di 75 euro cui aggiungere la commissione di spettanza di Listicket per la transazione on line.



