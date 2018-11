Da Fabián-Aquaman a Porzio, l'ironia dei tifosi dopo Genoa-Napoli

Dallo squalo Fabián fino allo spagnolo che cammina sulle acque. Poi eccolo trasformato in Aquaman, famoso eroe dei fumetti americani che ha con sé il potere di comandare le acue del mondo. È lui il protagonista di questo weekend, Fabián Ruiz che entra e spacca Genoa-Napoli, segnando il gol del pareggio e imprimendo al match il suo marchio.



Lo spagnolo trova a Marassi il secondo gol del suo campionato ma soprattutto mostra ancora una volta le qualità per cui il Napoli ha speso per lui 30 milioni di euro la scorsa estate. Sotto il diluvio genovese e con la maglia strappata per i continui contrasti avversari, Fabián è l'eroe della serata.Un match, quello contro il Genoa, condizionato dalle condizioni atmosferiche e dalla successiva ironia dei tifosi: tanti gli azzurri che si sono scatenati sul web, felici per i tre punti arrivati al fischio finale. Dalle richieste ad Ancelotti («Metti Franco Porzio») alle immagini fantozziane di un terreno di gioco ai limiti dell'impraticabilità.

