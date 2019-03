Da Londra: il Napoli al lavoro, gli azzurri vogliono tenere Ospina

Il prestito annuale di David Ospina al Napoli si concluderà il prossimo giugno, ma in Inghilterra sono sicuri che il club azzurro proverà a tenere a Napoli anche l’anno prossimo il portiere colombiano. Come rivelato dal portale londinese Football London, infatti, la società sarebbe intenzionata a trattare con l’Arsenal per la permanenza dell’estremo difensore, quest’anno molto importante per la crescita di Alex Meret.



L’intenzione, però, sarebbe quella di superare il riscatto obbligatorio previsto da una clausola dell’attuale contratto al raggiungimento di un numero specifico di gare giocate. Il Napoli si siederebbe volentieri al tavolo con il club inglese per discuterne il passaggio in via definitiva, magari abbassando il prezzo richiesto e concordato la scorsa estate.

