Dal Portogallo: Napoli, l'occasione è d'oro. 40 milioni per Grimaldo

Ora o mai più. Se il nome di Alejandro Grimaldo è ancora sul taccuino di Cristiano Giuntoli e del Napoli, questo è il momento adatto a sferrare l'attacco decisivo. Il terzino spagnolo del Benfica ha ormai finito il suo ciclo in Portogallo e il trasferimento a fine stagione diventa l'occasione più ghiotta per entrambe le parti per proseguire nel migliore dei modi.



Secondo quanto riportato da O Jogo, nelle ultime ore, sul terzino spagnolo c'è sempre l'ombra del Napoli: dopo essere stato a Lisbona più volte negli ultimi anni, De Laurentiis e il suo staff non hanno perso di vista il calciatore che potrebbe fare al caso di Carlo Ancelotti il prossimo anno. Cifra stimata per il trasferimento 40 milioni di euro, col Benfica pronto a farsi da parte e ad avallare la cessione.



Nel frattempo, il terzino scuola Barcellona ha concluso l'ennesima stagione sopra le righe: 52 presenze collezionate con 7 gol, non male per chi gioca da terzino, e 11 assist. Il contratto in scadenza nel 2021 comincia a diventare un problema, così come problema per il Napoli potrebbe essere l'interesse del Borussia Dortmund, pronto a scalzare gli azzurri con un'offerta importante.

