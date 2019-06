Dall'Algeria: «La Lazio su Ounas», ma Adam piace in Francia e Spagna

Il futuro di Adam Ounas è ancora tutto da scrivere, ma di certo sembra poter essere lontano da Napoli. Dopo un anno pieno di occasioni da sfruttare, l'esterno algerino potrebbe essere la carta giusta sul mercato per il Napoli: il club azzurro, infatti, potrebbe approfittare di Ounas come pedina di scambio per alcune operazioni in entrata, visto che in Italia ci potrebbe essere più di un club interessato a lui.



Tra questi anche la Lazio che, come riportato in Algeria da Fennec Football, avrebbe messo con insistenza gli occhi sull'esterno algerino. Per lui anche interessamenti da PArma e Udinese in Italia, oltre che da Liga e Ligue 1, il campionato da cui il Napoli l'aveva prelevato due stagioni fa. In attesa di scoprire il suo futuro, Ounas ha raggiunto la nazionale algerina per la preparazione alla prossima Coppa d'Africa dove vuole giocarsi le carte da protagonista dopo le ultime convocazioni.

