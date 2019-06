Dall'America alla Sardegna: Insigne con Immobile e Criscito

I giorni oltreoceano sono finiti per Lorenzo Insigne che, con la famiglia al seguito, si è spostato ora in Sardegna dove passerà la seconda parte delle vacanze, come accade ogni anno. Il mare accompagnerà gli ultimi giorni di relax sotto al sole, visto che il ritiro di Dimaro comincia ad avvicinarsi, ma in Sardegna Insigne potrà incrociare altri colleghi che già pensano alla nuova stagione.



Tris di napoletani quello pubblicato sui social, visto che insieme al capitano del Napoli ci sono anche l'attaccante della Lazio Ciro Immobile e il difensore del Genoa Domenico Criscito. I tre si sono sfidati a colpi di racchette prima di cenare insieme con le rispettive compagne.



