Dall'Argentina: si sblocca Almendra Il Mondiale ha aiutato il Napoli

Il Mondiale Under 20 doveva essere la sua grande vetrina, ma si è rivelato una delusione per tutti, per Augustin Almendra e per l'Argentina tutta. L'Albiceleste è stata mandata a casa dal Mali e ora deve leccarsi le ferite mentre lui, il giovane centrocampista del Boca Juniors, dovrà capire quale sarà il suo futuro, con la valigia già pronta verso nuovi lidi.



Secondo quanto riportato da Olé, in Argentina, il club di Angelici tratta da mesi con il Napoli per spedire in Serie A il centrocampista e ora potrebbe anche abbassare le pretese: il Mondiale opaco, nemmeno da protagonista, ha fatto sì che il prezzo del cartellino di Almendra perdesse tutte le rivalse internazionali che ci si poteva aspettare e ha mandato in tilt gli emissari di mercato argentini.



L'offerta azzurra era già arrivata diverse settimane fa: 22 milioni di euro per assicurarsi il calciatore e portarlo subito in Italia, superando ed anticipando la concorrenza di mercato. Burdisso, dal Boca, sperava che il Mondiale potesse aiutarlo nel giustificare le alte pretese ma ora dovrà arrendersi alla legge del campo. Nei prossimi giorni continueranno le negoziazioni, ma sembra veramente arrivato il momento della chiusura della trattativa.

