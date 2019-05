Dall'Inghilterra: Aké protagonista Il Bournemouth parte da 30 milioni

Nathan Aké protagonista dell’ultimo turno di Premier League. Un gol allo scadere del centrale difensivo olandese, in forza al Bournemouth, ha regalato ai suoi una vittoria importantissima ieri sera contro il Tottenham, successo che potrebbe anche cambiare le sorti dell’alta classifica in Inghilterra. Lo stop degli Spurs, infatti, favorisce il Chelsea che ora può sferrare l’attacco alla zona Champions con la squadra di Maurizio Sarri che se la vedrà oggi con il Watford a Stamford Bridge.



Nel frattempo, sulle copertine ci è arrivato proprio Aké, tra gli obiettivi del Napoli di questa estate. Il centrale difensivo sarebbe la carta giusta per Ancelotti il prossimo anno: ha esperienza, visti i trascorsi proprio al Chelsea, e nelle ultime due stagioni ha potuto costruirsi la credibilità in Premier giocando con continuità e la leader con la maglia del Bournemouth. Secondo il Daily Mail, il club di Eddie Howe non rinuncia all’idea di far cassa in estate cedendo l’olandese classe 1995, la cui valutazione parte dai 30 milioni di euro, cifra che potrebbe anche salire viste le ottime prestazioni di Aké negli ultimi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA