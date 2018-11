Da Londra: l'Arsenal vende Ospina, il Napoli può prenderlo a gennaio

È arrivato tra lo scetticismo generale, ma David Ospina ha già saputo farsi apprezzare da compagni di squadra e tifosi. Il portiere colombiano, 30 anni, è ormai sicuro di non fare più ritorno a Londra nonostante il suo cartellino sia ancora di proprietà dell'Arsenal. Secondo quanto riportato dal Sun, i Gunners vorrebbero lasciarlo andare quanto prima e hanno già informato il Napoli, che ne ha guadagnato il prestito la scorsa estate.



Secondo i media inglesi, il club azzurro potrà acquistare a titolo definitivo l'esperto portiere sudamericano a fine stagione, secondo gli accordi già stabiliti con la proprietà inglese, per un prezzo intorno ai 3 milioni e mezzo di sterline. Ma le prestazioni di Ospina avrebbero convinto già Ancelotti e l'allenatore azzurro avrebbe dato quindi il suo ok per velocizzare le operazioni di mercato e completarne il trasferimento già a gennaio.

