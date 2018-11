Dall'Inghilterra: asta per Pépé City, Arsenal e Napoli lo seguono

Manchester City, Arsenal, Bayern Monaco ed anche il Napoli. C'è la fila per Nicolas Pépé, ala ivoriana del 1995 che è la nuova rivelazione del calcio francese. Con la maglia del Lille in Ligue 1, il forte esterno 23enne sta vivendo la stagione della definitiva maturazione con prestazioni che in poco tempo hanno fatto il giro d'Europa e sono finite sui taccuini dei più importanti scout del continente.



Tra questi, anche lo staff del Napoli sembra seguire l'evolversi della situazione: secondo quanto riportato dal Times, in Inghilterra, il club azzurro sarebbe in lizza per quella che potrebbe essere l'asta internazionale pronta a scatenarsi nei prossimi mesi. Guardiola ed Emery vorrebbero portarlo in Premier League al più presto, ma il Lille per il momento tira la corda e aspetta.



Nato in Francia da genitori ivoriani, Pépé ha già debuttato con la maglia della nazionale africana di cui fa stabilmente parte da ormai due anni. E del Lille secondo in classifica, che prova a tenere testa alla corazzata Paris Saint Germain, è uno dei pezzi pregiati: esterno a destra d'attacco nel 4-2-3-1 biancorosso, quest'anno per lui già 8 reti in dodici partite di Ligue 1, compreso il gol proprio ai parigini dell'ultimo turno di campionato.

