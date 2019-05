Atletico-Napoli, asta per Trippier: Pochettino attende l'offerta giusta

Il nome di Kieran Trippier continua a svettare sulle liste di mercato del Napoli, con Cristiano Giuntoli che monitora il mercato ed aspetta il momento giusto per presentare l'offerta. Sì, perché il futuro del terzino del Tottenham si deciderà nei primi giorni di giugno, sicuramente dopo quella finale di Champions che tutti aspettano in Inghilterra e che, nel frattempo, farà da spartiacque nella carriera del terzino inglese agli Spurs.



Il Napoli aspetta ma, intanto, le altre big non stanno a guardare. Secondo quanto riportato in queste ore dal Mirror in Inghilterra, anche l'Atletico Madrid si sarebbe fatto sotto per Trippier, desiderio espresso proprio dal Cholo Simeone per la prossima stagione. I Colchoneros cambieranno molto e Trippier potrebbe essere l'occasione giusta per il passaggio di consegne di Juanfran sulla fascia. Pochettino non farebbe muro e, con una buona offerta, potrebbe lasciar partire il terzino verso una nuova destinazione.

