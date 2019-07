Dall'Inghilterra: Lukaku in uscita È stato offerto a Napoli e Juventus

Romelu Lukaku non è la prima scelta di Solskjaer. In Inghilterra ormai non è più un segreto, ma il destino del belga è ancora incerto. Come riportato dal Sun in queste ore, la punta del Manchester United è in uscita e potrebbe lasciare proprio la Premier League già questa estate, vista la voglia del club inglese di non puntare su di lui.



Secondo quanto detto dal quotidiano inglese, la punta dello United sarebbe stata offerta dal suo agente, tra le altre, al Napoli ed anche alla Juventus nelle ultime settimane, visto il rango del calciatore che sposerebbe con piacere l'approdo in Serie a. Il prezzo di Lukaku si aggirerebbe sui 75 milioni di sterline - circa 84 milioni di euro -, non certo un prezzo abbordabile per tutti i club in giro per l'Europa.

