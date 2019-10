Dall'Inghilterra: anche il Napoli in corsa per Odsonne Edouard

La forza dei 21 anni e un nome che comincia a girare. Odsonne Edouard è pronto a diventare il volto nuovo del calcio francese, l'attaccante classe 1998 che in Scozia ha trovato l'ambiente perfetto per farsi conoscere agli occhi del vecchio continente. Già un titolo nazionale, già capocannoniere, già leader delle nazionali francesi - ma è nato in Guyana -, Edouard ha fatto già innamorare i tifosi del Celtic ed ora guarda più in là, al prossimo passo della sua carriera.



Come riportato dal Daily Record, il calciatore è seguito da vicino da diversi club europei di primo livello. Tra questi ci sarebbe anche il Napoli di Cristiano Giuntoli, sempre sensibile a questo tipo di investimenti. In allerta anche Lazio, Roma, Lione e Borussia Dortmund. Edouard, punta classica di quasi 190 centimetri, ha già segnato cinque gol in campionato e uno in Europa League in questo avvio di stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA