«Napoli-Betis, sfida per Perez», ma il Newcastle vuole 20 milioni

Ayoze Perez, classe 1993, sembra essere ormai dichiaratamente uno dei papabili obiettivi di mercato per Cristiano Giuntoli ed il Napoli. Il calciatore spagnolo, scoppiato definitivamente quest'anno con Rafa Benitez al Newcastle, è seguito da diversi club in Europa, come confermato dal Northern Echo, e potrebbe cambiare aria a fine anno dopo aver conquistato la salvezza in Premier.



Tra i suoi obiettivi il ritorno in Spagna, con il Real Betis fortemente interessato a lui, ma secondo il quotidiano inglese c'è il Napoli da mesi sul calciatore: alcuni emissari napoletani avrebbero seguito Perez per tutta la seconda parte di stagione, ammirando i 12 gol stagionali che lo spagnolo ha messo insieme e con cui ha aiutato la squadra dell'ex allenatore azzurro Benitez.



Arrivato al Newcastle nel 2014, Perez può giocare da trequartista, seconda punta o anche attaccante esterno sul lato sinistro del campo. Il prezzo della società inglese si aggira intorno ai 20 milioni, ma Rafa ha già chiesto alla società uno sforzo economico importante e spera di poter contare ancora su di lui anche nella prossima stagione, nonostante le tante richieste di mercato.

