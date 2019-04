Dall'Inghilterra: per Trippier corsa tra Napoli, Atletico e United

Non solo il Napoli su Kieran Trippier, il terzino inglese in forza al Tottenham che potrebbe lasciare gli Spurs al termine di questa stagione. Secondo i quotidiani inglesi, il Napoli di Carlo Ancelotti sarebbe molto interessato al calciatore per rinforzare il reparto azzurro in vista del prossimo anno, ma il club di De Laurentiis non è l'unico concorrente nella corsa al calciatore.



Secondo quanto riportato dal Daily Mail nelle ultime ore, si sarebbe inserito anche l'Atletico Madrid nell'interesse diffuso per Trippier. Il club spagnolo porterebbe volentieri l'inglese in Liga e avrebbe già offerto circa 20 milioni agli Spurs, offerta prontamente respinta dalla dirigenza del Tottenham. Da registrare la presenza anche del Manchester United: con la partenza di Valencia e dell'italiano Darmian, Trippier (nato proprio a Manchester) può essere la giusta alternativa per i Red Devils. La valutazione del Tottenham per lui è di circa 40 milioni di euro.

