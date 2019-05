Dall'Inghilterra: lo United si arrende Il Napoli non vuole cedere Koulibaly

Primo obiettivo di mercato da ormai due stagioni, ma anche per la prossima estate il Manchester United potrebbe non essere accontentato. I Red Devils inseguono Kalidou Koulibaly, primo nome sulla lista di mercato degli inglesi prima e dopo l'arrivo in panchina di Solskjear, ma per il centrale franco senegalese la strada sembra contorta, quasi impossibile.



A riportarlo è il Sun che, nelle ultime ore, conferma l'interesse dello United per Koulibaly ma anche la voglia di resistere alle avances del Napoli. «I Red Devils vogliono Koulibaly o Skriniar, ma sembra impossibile portarli via dall'Italia» si legge. Anche il centrale slovacco dell'Inter, infatti, è in procinto di rinnovare con i nerazzurri, mettendo fine alle chiacchiere di mercato.



Il futuro di Koulibaly, dunque, potrebbe essere ancora azzurro. Il Manchester United era stata fin qui l'unica squadra ad avvicinare le volontà economiche del Napoli anche dal punto di vista dell'offerta per il cartellino di Kalidou. Secondo i media inglesi, il nuovo obiettivo numero uno per Solskjaer è ora Ruben Dias, centrale del Benfica più giovane ed inesperto, ma anche più economico.

