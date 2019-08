Dall'Olanda: il Napoli ha offerto 50 milioni per Neres. L'Ajax rifiuta

Si è fatto notare nell'ultima stagione grazie ai suoi 12 gol conditi da 15 assist. Ma soprattutto per aver incantato con l'Ajax fino alla semifinale di Champions League. David Neres, 22enne brasiliano, è così diventato l'oggetto del desiderio di molti in Europa, un calciatore di assoluta qualità subito dopo le stelle del club dei lancieri come De Ligt e De Jong.



Secondo quanto riportato nelle ultime ore da De Telegraaf in Olanda, l'Ajax avrebbe rifiutato un'offerta di poco superiore ai 50 milioni di euro arrivata dal Napoli proprio per l'esterno offensivo brasiliano. A dire di no direttamente il direttore sportivo degli olandesi Marc Overmars. Dopo l'interessamento azzurro, il club ha poi deciso di rinnovare il contratto del calciatore, che oggi recita scadenza 2023.

