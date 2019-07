«James anticipa il suo rientro a Madrid per decidere il futuro»

La notizia è arrivata nella notte italiana e potrebbe avere importanti riscontri in questa nuova settimana: James Rodriguez ha lasciato la Colombia ed è già in viaggio verso l'Europa. Il talento colombiano sarebbe atteso in queste ore a Madrid, nella capitale spagnola deciderà il suo futuro scegliendo finalmente la destinazione per la prossima stagione.



A riportarlo è Radio Blu, l'emittente colombiana che segue da vicino l'evolversi della situazione James. Il calciatore, che avrebbe così anticipato il rientro dalle vacanze che era fissato la prossima domenica, a Madrid sarà chiamato ad incontrare il suo agente e decidere la strada da intraprendere il prossimo anno. Oltre al Napoli, sembrerebbe essere l'Atletico Madrid l'altra squadra pronta a scommettere su di lui.

