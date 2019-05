Dalla Francia: accordo Allan-Psg ma il Napoli vuole più di 40 milioni

Un amore così grande quello tra il Paris Saint Germain ed Allan. Il centrocampista brasiliano era ad un passo dal trasferimento in Francia lo scorso gennaio ma l’accordo tra le parti non arrivò e Allan è rimasto in azzurro, con prestazioni in calo.



Secondo quanto riportato da Canal+, però, ora i francesi tornano alla carica per l’estate. Accordo totale tra il calciatore, il suo agente e la società parigina per il trasferimento. Ma c’è da convincere ancora il Napoli: prima offerta da 40 milioni già rifiutata, il club azzurro non chiude alla cessione ma chiede di più. Il PSG, dal canto suo, sembra avere le mani legate: in attesa delle cessioni, il club non può spendere cifre astronomiche e spera di convincere il Napoli nelle prossime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA